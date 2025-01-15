«Захваченные Россией активы»: Кишинев готовится выбить «Газпром» из числа совладельцев «Молдовагаз»

Кишинев намерен установить полный контроль над компанией «Молдовагаз», которая на 50% принадлежит российскому «Газпрому». Об этом заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан, подчеркнув, что речь идет о возвращении и других активов, которые, по его выражению, якобы «были захвачены, в том числе мошенническим путем».

Речан сообщил, что в настоящее время формируется группа международных юристов для оказания властям помощи «в возвращении энергетических активов, захваченных Россией» и «правительство рассматривает все доступные правовые варианты» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»)

«Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического. К ним относятся «Молдовагаз» и Молдавская ГРЭС в Кучургане (расположена в Приднестровском регионе и была приватизирована компанией «РАО ЕЭС России» в 2005 году, по законам непризнанной Приднестровской Молдавской республики) – активы, которые были захвачены Россией», – заявил премьер-министр Молдавии.

Структура собственности «Молдовагаза» с 2013 года остается неизменной: 50% принадлежит «Газпрому», 35,6% – правительству Молдавии, около 13% – властям Приднестровья. Небольшим числом акций владеют миноритарии.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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