Китай намерен увеличить закупки российского газа

Пекин обсуждает с «Газпромом» увеличение поставок российского газа в Китай по действующему газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, расширение поставок планируется с 2031 года с текущих 38 млрд кубометров «голубого топлива» в год. Согласно подсчетам аналитиков, увеличение объемов могут принести «Газпрому» $1,5 млрд в год при цене газа в $250 за тысячу кубометров.

По сведениям Reuters, китайская компания PipeChina уже начала изучать возможность расширения своей внутренней сети в рамках подготовки к получению большего объема газа по «Силе Сибири». Строительство может начаться во второй половине 2026 года.

Пекин, Анастасия Смирнова

