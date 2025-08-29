российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 21:00 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Китай намерен увеличить закупки российского газа

Пекин обсуждает с «Газпромом» увеличение поставок российского газа в Китай по действующему газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, расширение поставок планируется с 2031 года с текущих 38 млрд кубометров «голубого топлива» в год. Согласно подсчетам аналитиков, увеличение объемов могут принести «Газпрому» $1,5 млрд в год при цене газа в $250 за тысячу кубометров.

По сведениям Reuters, китайская компания PipeChina уже начала изучать возможность расширения своей внутренней сети в рамках подготовки к получению большего объема газа по «Силе Сибири». Строительство может начаться во второй половине 2026 года.

Пекин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Китай

Путин и Си Цзиньпин будут много общаться в Пекине, в том числе «за чашкой чая» / Кремль: в Пекине не исключена встреча Путина и Алиева / США теряют китайский рынок сои из-за России / В Китае шесть человек погибли в результате ЧП на мосту / США создают флот беспилотных катеров для китайского направления / На соревнованиях в Китае робот сбил человека и пришел к финишу первым / Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков / Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх в Китае

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Экономика, Газпром, Китай, Нефть и газ,