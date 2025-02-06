Российский газ начал поступать в Словакию через «Турецкий поток»

Российский «Газпром» возобновил с 1 февраля поставки газа в Словакию. Как пишет словацкая пресса, для транспортировки используется трубопровод «Турецкий поток».
Как пояснил глава энергетической компании SPP Войтех Ференц, с апреля поставки увеличатся вдвое по контракту с «Газпром экспортом», который действует 2034 года.
В то же время SPP намерена открыть на Украине дочернюю компанию, чтобы получить лицензию на прокачку газа через украинскую территорию.
Братислава, Светлана Антонова
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