Российский газ начал поступать в Словакию через «Турецкий поток»

Российский «Газпром» возобновил с 1 февраля поставки газа в Словакию. Как пишет словацкая пресса, для транспортировки используется трубопровод «Турецкий поток».

Как пояснил глава энергетической компании SPP Войтех Ференц, с апреля поставки увеличатся вдвое по контракту с «Газпром экспортом», который действует 2034 года.

В то же время SPP намерена открыть на Украине дочернюю компанию, чтобы получить лицензию на прокачку газа через украинскую территорию.

Братислава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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