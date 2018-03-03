«Газпром» начал развод с Украиной через Стокгольмский арбитраж

«Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с Украиной.

По словам зампреда правления российской компании Александра Медведева, новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» будет рассматривать другой состав арбитров, передает «Интерфакс».

В среду, 28 февраля, Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Суд взыскал с российской компании более 4,5 млрд долларов компенсации за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, но с учетом предыдущего решения в ее пользу «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», накануне глава правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что российский газовый концерн приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, сочтя их невыгодными после вердикта Стокгольмского арбитража в пользу Украины.

Решение о начале расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение судей нарушило интересы «Газпрома». «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», – добавил глава «Газпрома».

В «Нафтогазе», в свою очередь, заявили, что еще не получали от «Газпрома» документов относительно планов расторгнуть контракты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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