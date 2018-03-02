Замерзают: на Украине закрыли все образовательные учреждения

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело временное ограничение потребления газа. Об этом сообщил глава министерства Игорь Насалик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит общие запасы газа на Украине упали ниже 10 млрд кубометров, дефицит достигает 20 млн кубов в сутки. Генерирующие компании переходят на мазут. Детские сады, школы, ссузы и вузы закрывают до 6 марта включительно. Систему центрального отопления в населенных пунктах «охлаждают» на 1 -2 градуса.

Напомним, 1 марта «Газпром» вернул «Нафтогазу Украины» предоплату, сделанную для возобновления поставок российского газа, объяснив возврат отсутствием дополнительного соглашения к действующему контракту.

В «Нафтогазе» заявили, что действия российской стороны нарушают договор и не соответствуют вердикту Стокгольмского арбитража, поэтому украинская сторона может отказаться от своих обязательств.

«Мы не обязаны выкупать 4 млрд кубометров и это не наша вина. Это действия «Газпрома», которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, духу отношений клиент-поставщик, и которые, я думаю, будут стоить «Газпрому» многих политических проблем в Европе», – цитирует «Газета» главу украинской газовой компании Андрея Коболева.

Глава «Нафтогаза» заявил, что подобная «ошибка менеджеров» обойдется «Газпрому» в «сотни миллионов долларов».

Однако, по словам экспертов, согласно декабрьскому решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона до конца года обязана выбрать 4 млрд кубометров газа или заплатить штраф.

«Обязательства принять или оплатить пресловутые 4 млрд кубов у «Нафтогаза» возникло по решению суда, и только суд может решить, потерял ли «Газпром» право требовать исполнения решения или нет», – напомнил исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.

Если у «Газпрома» на то, чтобы поставить 4 млрд кубометров времени предостаточно, то у «Нафтогаза» его нет, продолжает Куликов: отопительный сезон завершается, а весной-летом поставленный газ будет невостребован, его придется где-то хранить, занимая хранилища до следующего сезона, формируя избыточные резервы. Именно поэтому, по словам эксперта «Нафтогаз» и впал в истерику.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.03.18

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