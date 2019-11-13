Нафтогаз назвал 27 ноября – днём «приговора» Газпрому

Руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» не сомневается, что Апелляционный суд в Швеции отклонит жалобу «Газпрома» и поставит точку в деле о взыскании с российского концерна $2,56 млрд за «нарушение» транзитного договора между Киевом и Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Первое решение по апелляции будет 27 ноября. Осталось ждать несколько недель. Увидим. Мы очень оптимистично настроены», – бодро отрапортовал Витренко.

Кроме того, сегодня украинская сторона окончательно отвергла предложение Москвы обнулить все судебные газовые споры. Между тем, Кремль назвал отказ от взаимных арбитражных претензий условием для подписания нового транзитного контракта. Как известно, действующий договор истекает 31 декабря 2019 года.

Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов за «недопоставку газа» по транзитному контракту.

Позже российская компания обжаловала этот вердикт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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