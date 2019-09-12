Или много газа, или очень много денег: Нафтогаз выдвинул ультиматум России

Киев потребует компенисировать все затраты на содержание пустой украинской ГТС, если Россия не продлит контракт на прокачку через неё достаточного количества своего газа.

Размер компенсации уже был озвучен ранее и составляет 11-14 миллиардов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое условие выдвинул Кремлю исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко перед очередным раундом трёхсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа в Брюсселе.

В отличие от первоначальных требований, выдвинутых месяцем ранее, Витренко даже обещает пойти Москве «на уступку» и не повышать тариф на прокачку газа в Европу.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11-14 млрд», – цитирует ТАСС украинского менеджера «Нафтогаза».

Если «Газпром» не согласится, то украинская сторона не станет отзывать компенсационный иск в арбитражный суд Стокгольма, где уже назначены слушания на апрель 2021 года.

«Нафтогаз» требует от России ежегодной прокачки через украинскую ГТС не менее 60 миллиардов кубометров газа. Москва согласна на 15 миллиардов, но на определённых условиях.

Напомним, на днях глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трёхсторонние переговоры 19 сентября между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа не будут иметь результата, пока «Нафтогаз» не заключит прямой контракт на закупку российского голубого топлива.

В свою очередь, закупки российского газа «Нафтогазом» – это предмет исключительно двусторонних переговоров между Моской и Киевом.

Миллер отметил, что в «Газпроме» понимают озабоченность европейцев в связи с тревожными настроениями на газовом рынке из-за угрозы неподписания транзитного контракта, однако дважды подчеркнул в беседе с Путиным, что главный вопрос – это договор о прямых поставках газа на Украину.

Текущий контракт на поставку и транзит истекает 31 декабря 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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