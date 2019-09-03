В Европе ожидают двукратного скачка цен на газ из-за споров Киева и Москвы

Оптовая цена на газ в Европе вырастет вдвое к концу года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на норвежское консалтинговое агентство Rystad Energy сообщает издание «Профиль».

Сообщается, что текущая цена $112 за тысячу кубометров подскочет до $200 и более.

Причиной резкого удорожания голубого топлива на европейском континенте называется неопределённость с подписанием транзитного контракта между Украиной и Россией и ожидание в связи с этим новой газовой войны – даже более ожесточённой, чем в 2009 году.

Переговоры «Газпрома», «Нафтогаза» и Еврокомиссии назначены на сентябрь 2019 года. Однако эксперты высказывают сомнения, что стороны придут к компромиссу и встреча завершится подписанием договора.

Напомним, ранее Россия уже предупредила Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа и прекращения подачи исков в европейские суды.

Между тем, Киев собирается потребовать от Москвы $14 миллиардов компенсации за «досрочный износ» украинской ГТС, в случае непродления транзита.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.19

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