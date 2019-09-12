Москва намекает: Победа Польши над Газпромом может обернуться проблемами для Европы

Решение суда ЕС по ограничению использования польского газопровода OPAL компанией «Газпром» прямо влияет на предстоящие 19 сентября трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа и на ситуацию с энергоснабжением Европы в целом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Напомним, накануне Европейский суд юстиции пересмотрел по иску Польши предыдущее решение Еврокомиссии от 2009 года о допуске «Газпрома» к трубопроводу OPAL и существенно ограничил российскую компанию. В результате «Газпром» будет вынужден искать, куда перенаправить 12 миллиардов кубометров транзитного газа ежегодно.

В свою очередь, Польша открыто заявила о политической победе над Россией, и что эти транзитные мощности теперь будут направлены через «братскую» Украину.

«Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа.

Но я напомню, что это решение (от 2009 года) было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией «Газпром» – это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии», – заявил Новак.

По его словам, Россия будет вынуждена изменить свою позицию на предстоящих переговорах с ЕС и Украиной, так как сложившаяся ситуация требует юридического изучения и ответа.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании («Газпром»), и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию как только будут даны соответствующие заключения. Мы дадим более подробную информацию после того, как получим юридическое заключение», – цитирует Новака ТАСС.

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, может повлиять решение европейского суда по органичению «Газпрома» на газовый рынок Европы и на цены для европейских потребителей, министр энергетики РФ отметил, что это станет известно в ближайшее время.

«Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какова будет ситуация, и каковы будут юридические действия», – заключил Новак.

Напомним, в Европе ожидают двукратного скачка цен на газ к новому году, в случае неподписания контракта из-за споров Киева и Москвы об условиях транзита.

По словам экспертов, последнее решение европейского суда и реакция на него России ещё больше усугубляют ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вопрос поставок ямальского газа в Китай через Монголию.

По его словам, Китай готов участвовать в диверсификации поставок газа с месторождений Ямала, которые обеспечивают Европу голубым топливом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.19

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