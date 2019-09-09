Миллер предупредил, что Брюссель не поможет Украине сломать «Газпром» по транзитному договору

Трёхсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа не буду иметь результата, пока «Нафтогаз» не заключит прямой контракт с «Газпромом» на закупку российского газа.

В свою очередь, закупки российского газа «Нафтогазом» – это предмет исключительно двусторонних переговоров между Моской и Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Миллер отметил, что в «Газпроме» понимают озабоченность европейцев в связи с тревожными настроениями на газовом рынке из-за угрозы неподписания транзитного контракта, однако дважды подчеркнул в беседе с Путиным, что главный вопрос – это договор о прямых поставках газа на Украину.

«До конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 миллиарда кубометров газа. Это более чем в два раза превышает уровень прошлого года.

Мы видим, что наши европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами, это же пытаются делать и наши украинские коллеги.

Без сомнения, одним из факторов высоких объемов закачки газа в подземные хранилища является то, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит через территорию Украины.

Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос – будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.

Поскольку ответ на этот вопрос – это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны «Газпром» должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», – пояснил глава «Газпрома».

Президент поддержал собеседника, отметив, что поддержание этих мощностей требует оплаты: «Нужно содержать их, платить за это».

«Да... Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», – ещё раз отметил Миллер, на что со стороны Путина не последовало никаких возражений.

Как сообщал «Новый День», очередной раунд трёхсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа на уровне министров энергетики пройдёт 19 сентября в Брюсселе.

Об этом у себя в Твиттере сообщил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

В Европе ожидают двукратного скачка цен на газ к новому году, в случае неподписания контракта из-за споров Киева и Москвы об условиях транзита.

В свою очередь, эксперты высказывают сомнения, что стороны придут к компромиссу и встреча 19 сентября завершится подписанием договора.

Напомним, ранее Россия уже предупредила Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа и прекращения подачи исков в европейские суды.

Между тем, Киев собирается потребовать от Москвы $14 миллиардов компенсации за «досрочный износ» украинской ГТС, в случае непродления транзита.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.19

В Крыму могут отменить итоги голосования на трех участках. / Еврокомиссия объявила дату переговоров по украинскому транзиту российского газа. / «Это не главное»: в Кремле рассказали, почему Путин не поехал в аэропорт встречать выданных Киевом россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»