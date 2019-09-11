На Украине боятся Газпрома больше наступления зимы

В Киеве заявили, что «хорошо подготовились» к осенне-зимнему сезону, однако опасаются исхода переговоров с «Газпромом» по транзиту газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», переживания по поводу предстоящих «сложных переговоров с Россией» высказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сегодня провели совещание с руководителями НАК «Нафтогаз» и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме... Конечно, впереди сложные переговоры с Россией», – цитирует «Интерфакс» главу правительства «Незалежной».

Напомним, на днях глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трёхсторонние переговоры 19 сентября между Россией, Евросоюзом и Украиной по транзиту газа не будут иметь результата, пока «Нафтогаз» не заключит прямой контракт на закупку российского газа.

В свою очередь, закупки российского газа «Нафтогазом» – это предмет исключительно двусторонних переговоров между Моской и Киевом.

Миллер отметил, что в «Газпроме» понимают озабоченность европейцев в связи с тревожными настроениями на газовом рынке из-за угрозы неподписания транзитного контракта, однако дважды подчеркнул в беседе с Путиным, что главный вопрос – это договор о прямых поставках газа на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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