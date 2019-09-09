Еврокомиссия объявила дату переговоров по украинскому транзиту российского газа

Очередной раунд трёхсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа на уровне министров энергетики пройдёт 19 сентября в Брюсселе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере сообщил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

«Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трехсторонних переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», – написал Шефчович.

Между тем, в Европе ожидают двукратного скачка цен на газ к новому году, в случае неподписания контракта из-за споров Киева и Москвы об условиях транзита.

В свою очередь, эксперты высказывают сомнения, что стороны придут к компромиссу и встреча 19 сентября завершится подписанием договора.

Текущий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года.

Напомним, ранее Россия уже предупредила Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа и прекращения подачи исков в европейские суды.

Между тем, Киев собирается потребовать от Москвы $14 миллиардов компенсации за «досрочный износ» украинской ГТС, в случае непродления транзита.

Симферополь, Валентин Карамазов

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