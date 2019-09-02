Украина испугалась остаться без транзита газа

Минэнерго Украины анонсировало срочные переговоры с «Газпромом» и Еврокомиссией для подписания нового транзитного договора на прокачку российского газа через территорию «Незалежной». Старый истекает 31 декабря 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

«Для нас приоритетом есть «Нафтогаз», анбандлинг (разделение добычи и транспортировки), подписание соглашения на транзит газа…

Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», – заявил Оржель, не пояснив, какое отношение имеют США к российскому транзиту и украинскому анбандлингу.

Ему вторит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель, подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», – цитирует Гончарука РИА Новости.

Напомним, Еврокомиссия уже давно направила в Москву и Киев письма с приглашением на трёхсторонние переговоры по транзитному договору.

Между тем, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил ранее, что Украина уже не успевает до истечения старого транзитного контракта документально оформить выделение украинской ГТС из структур «Нафтогаза», чтобы разделить добычу и транспортировку согласно европейскому законодательству.

Поэтому трёхсторонние переговоры Россия-Еврокомиссия-Украина не имеют большого смысла. «Газпром» предлагает в качестве альтернативы просто продлить на год действие текущего контракта.

В свою очередь, Украина постоянно настаивает на подписании десятилетнего договора.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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