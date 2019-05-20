Москва отказывается от переговоров по газовому транзиту с Киевом и Брюсселем

Россия не приняла решения об участии в трёхсторонних переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа ни в мае, ни в июне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом обвинил Москву на своей странице в Фейсбуке исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что решение о своём участии в переговорах по транзиту газа с Киевом и Брюсселем Москва примет после формирования нового кабинета министров в «Незалежной», так как пока непонятно, с кем вести переговоры.

Витренко также обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он собирается разукрупнять главного нефтегазового монополиста Украины, чтобы пресечь масштабные коррупционные схемы в энергетической сфере.

По мнению исполнительного директора «Нафтогаза», такой шаг приведёт к резкому ослаблению позиций Украины в стокгольмском арбитраже, где «Незалежная» пытается взыскать с России «неустойку» за уменьшение объёмов транзита и, одновременно, избежать выплаты штрафов «Газпрому» за недобор газа.

«Понимаю, что сейчас всё внимание будет приковано к первым указам Президента и выборам в Верховную Раду.

Но и вопрос нового Стокгольмского арбитража не может быть забытым даже на следующие 2-3 месяца, поскольку потом будет поздно.

Как я отметил в предыдущем сообщении, подход к отделению деятельности по транспортировке газа (анбандлинг), который озвучил Премьер-министр, несет критическую угрозу, что вместо того, чтобы получить более 11 миллиардов долларов от пересмотра транзитного тарифа, мы должны будем вернуть Газпрому 3 миллиарда долларов по решению нового арбитража.

Это станет огромной проблемой для нового Правительства, для Президента, для Украины.

Особенно это будет проблемой на фоне вполне ожидаемой полной потери транзита уже в следующем году, с соответствующей потерей около четырех процентов ВВП и, как следствие, экономическим спадом.

Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового Президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются лишь оправданиями.

Возможно, они ждут решения Дании по Северному Потоку – 2, из которого будет понятно, задержится ли его строительство на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано. Напомню, только один из трех вариантов прохождения СП-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранение транзита – РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и потом с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для СП-2 были устранены.

Поэтому для нас, для Украины, так важно иметь возможность воспользоваться предусмотренным транзитным контрактом правом на пересмотр тарифа в 2018-2019 годах для получения компенсации за ускоренную амортизацию и обесценивание украинской газотранспортной системы как следствие потери транзита с 2020 года. Соответствующие исковые требования пока определены на уровне 11-14 миллиардов долларов США.

Озвученный Премьер-министром выбор модели «анбандлинга» может не только лишить нас возможности получить компенсацию, но и привести к тому, что нас обяжут вернуть Газпрому 3 миллиарда долларов.

И может так случиться, что новое правительство уже не сможет это исправить.

Так зачем это делать? Ради кого и чего? Ради каких интересов?», – возмущённо взывает Витренко.

Напомним, транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.

«Нафтогаз» собирался потребовать от России на трёхсторонних переговорах с европейцами в четыре раза увеличить предложенные «Газпромом» объёмы прокачки газа через территорию Украины после 2020 года.

Однако Газпром уже заявил, что сократит транзит голубого топлива через «Незалежную» в шесть раз – с, примерно, 90 млрд кубометров в год до 15 млрд.

Киев настаивает на сохранении 60-ти миллиардов кубометров транзита в год и одновременном увеличении ставки за перекачку газа.

Добиться этого Украина пытается путём остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», для чего заручилась поддержкой некоторых стран-союзниц и отдельных еврочиновников.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Коболев потребовал в случае отказа России от подписания контракта, выплатить Украине неустойку в размере, полностью покрывающем выпадающие доходы от транзита за 10 лет.

Между тем, по данным независимых экспертов, ГТС «Незалежной» дышит на ладан и вряд ли просуществует больше двух-трёх лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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