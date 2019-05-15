В Газпроме рассказали, когда наступят чёрные дни для украинской ГТС

Первое существенное снижение объёмов прокачки российского газа через территорию Украины в Южную Европу произойдёт в конце 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

«По «Турецкому потоку» мы ожидаем поставку газа уже 31 декабря, часть морская уже готова, сухопутная часть готовность имеет – российская сторона 100% готово, турецкая сторона – готовность составляет порядка 73,5%, и уже мы ожидаем, что в ноябре мы будем иметь полную строительную готовность.

Ну, там нужно провести будет пуско-наладочные работы соответственно, и есть там ещё коллеги, которые строят продолжение газопровода. Поэтому ориентируемся мы на последнюю декаду декабря», – приводит слова Аксютина «ПолитНавигатор».

В свою очередь, зампред ПАО «Газпром» Виталий Маркелов добавил, что строительство «Северного потока – 2» с российской стороны будет завершена в ближайшее время.

«Я могу сказать про российскую часть. Из 780 км газопровода «Грязовец – КС Славянская» у нас, на сегодняшний день, осталось по сварочно-монтажным работам всего порядка 40 км», – подчеркнул Маркелов.

Как сообщал «Новый День», Венгрия и Словакия спешно ищут пути поставок газа в обход Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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