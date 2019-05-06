Украсть и не переживать: Нафтогаз убеждает Еврокомиссию поступить с Газпромом по-украински

Крупнейшая украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» подала жалобу в Еврокомиссию на «неконкурентные действия «Газпрома» на европейском и украинском рынках» путём использования «Северного потока – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

При этом Витренко заявил, что уже убедил европейских экспертов и юристов в том, что с «Газпромом» можно юридически не церемониться, как это уже давно делает Украина. Глава «Нафтогаза» уверен, что Евросоюз тоже прислушается к традиционным украинским антироссийским аргументам.

«Мы только что открыли новый фронт в противостоянии с «Газпром» – подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.

А что?

Если удастся остановить эти антиконкурентные действия Газпрома, мы сбережём для Украины доходы от транзита газа. Напомню, отсутствие транзита газа означает потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году.

Также мы сможем добиться того, чтобы импортный газ для Украины стоил дешевле.

Это будет возможно благодаря тому, что потенциал украинской ГТС для транзитного газа смогут использовать европейские покупатели газа у «Газпрома», которые получат его на восточной границе Украины, независимо от компании «Газпром», продающей газ.

В этой жалобе мы подробно анализируем, как «благодаря «Северному потоку – 2», блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию.

Мы также настаиваем на своих правах на представление этого доклада (хотя мы и не являемся компанией из Европейского союза) и, что важно, мы предлагаем конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

Эта жалоба была подготовлена вместе с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, когда я впервые растолковал им как и за счёт чего «Газпром» пользуется своим положением на европейском рынке, они по-другому стали смотреть на ситуацию.

Надеюсь сейчас на ситуацию по-другому посмотрит и Европейская комиссия!

Подробности позже...», – таинственно резюмировал Витренко.

Напомним, Украина затребовала у России огромные объёмы транзитного газа до 2030 года.

Между тем, по данным независимых экспертов, ГТС «Незалежной» дышит на ладан и вряд ли просуществует больше двух-трёх лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.19

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