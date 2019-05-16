Москва ждёт переговорщиков от Зеленского по транзиту газа

Российская Федерация готова обсудить с Украиной и Еврокомиссией параметры нового газового транзитного договора через территорию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в рамках форума «Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС» заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Вместе с тем, замминистра отметил, что Москва пока не осведомлена, кто именно будет представлять Украину от команды новоизбранного президента и на какую дату переговоров ориентироваться.

«Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве», – объяснил Яновский.

По замечанию Яновского, пока не состоялась инаугурация Владимира Зеленского и неизвестен состав нового правительства, а главное – подходы членов нового кабинета к условиям договора.

«Непонятно, кто от Украины будет принимать участие в этих консультациях», – цитирует замминистра РИА Новости.

Напомним, транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.

«Нафтогаз» собирался потребовать от России на трёхсторонних переговорах с европейцами в четыре раза увеличить предложенные «Газпромом» объёмы прокачки газа через территорию Украины после 2020 года.

Однако Газпром уже заявил, что сократит транзит голубого топлива через «Незалежную» в шесть раз – с, примерно, 90 млрд кубометров в год до 15 млрд.

Киев настаивает на сохранении 60-ти миллиардов кубометров транзита в год и одновременном увеличении ставки за перекачку газа.

Добиться этого Украина пытается путём остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», для чего заручилась поддержкой некоторых стран-союзниц и отдельных еврочиновников.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия собирается заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Коболев потребовал в случае отказа России от подписания контракта, выплатить Украине неустойку в размере, полностью покрывающем выпадающие доходы от транзита за 10 лет.

Между тем, по данным независимых экспертов, ГТС «Незалежной» дышит на ладан и вряд ли просуществует больше двух-трёх лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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