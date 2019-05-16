Суд лишил премьер-министра Украины права назначать руководство Нафтогаза

Окружной административный суд Киева признал противоправным решение украинского кабмина назначать и увольнять председателя и членов правления «Нафтогаза» без участия Наблюдательного совета акционеров компании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении админсуда.

Суд постановил, что любые решения по сотаву руководства крупнейшей нефтегазовой компании Украины должны приниматься исключительно согласно устава акционерного общества «НАК «Нафтогаз Украины». Назначение глав и членов правления осуществляется только общим собранием акционеров.

Напомним, сегодня заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что Российская Федерация готова обсудить с Украиной и Еврокомиссией параметры нового газового транзитного договора через территорию «Незалежной».

Однако Москва пока не осведомлена, кто именно будет представлять Украину от команды новоизбранного президента и на какую дату переговоров ориентироваться.

По замечанию Яновского, пока не состоялась инаугурация Владимира Зеленского и неизвестен состав нового правительства, а главное – подходы членов нового кабинета к условиям договора.

Напомним, транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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