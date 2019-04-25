Украина затребовала у России огромные объёмы транзитного газа до 2030 года ...между тем, ГТС «Незалежной» дышит на ладан

«Нафтогаз» потребует от России на трёхсторонних переговорах с европейцами в четыре раза увеличить предложенные «Газпромом» объёмы прокачки газа через её территорию после 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в Киеве исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Позиция состоит в следующем: «Газпром» должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд куб.м по году в среднем… При этом Украина, ее оператор, обеспечит на уровне 90 млрд куб.м газа в год, то есть 30 млрд куб.м – это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями», – объявил Витренко.

При этом, по словам представителя «Нафтогаза», доход Украины от прокачки сохранится на уровне прошлых лет, несмотря на то, что в прошлые годы «Незалежная» транспортировала не 60, а около 90 – 100 млрд кубометров в год.

Напомним, недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова после 2020 года прокачивать через Украину не более 15 млрд кубометров в год.

Российские эксперты скептически оценивают возможности Украины и её европейских защитников на трёхсторонних переговорах. Строительство обходных газопроводов значительно усилило позиции Газпрома для диктовки своих условий.

«Этот контракт в любом случае будет заключаться по остаточному принципу. «Потоки» надолго покроют нужду «Газпрома» в транспортировке газа в Европу. Их успешная реализация позволит «Газпрому» более уверенно обозначать свои условия – и даже не украинцам, а европейцам. Украинцы же будут действовать, как всегда, вопреки здравому смыслу – например, будут предлагать очень высокие тарифы, стараясь компенсировать выпадающую выручку из-за падения объема транзита», – цитирует «Независимая газета» ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимира Блинкова.

Другие эксперты сомневаются в сохранении самой украинской ГТС в ближайшей перспективе.

«Может получиться так, что после 2020 года никакого контракта на транзит через Украину не будет, так как не будет самой ГТС. Проводившиеся неоднократно комиссии по техническому состоянию системы (в том числе и европейские) свидетельствуют о том, что степень износа такова, что в 2020 она может просто прекратить существование.

На проведение регламентных работ по поддержанию системы в рабочем состоянии необходимо было тратить по 200 млн долл. в год, а тратили по 20 млн. А в 2016-м, похоже, вообще нисколько, информации нет. Работающие на ГТС люди сообщают, что они сейчас находятся на «героической вахте», система держится на энтузиазме сотрудников. Идет полный разрыв хозяйственных связей, а по сути – распад государства.

Чтобы предсказать будущее ГТС, надо знать будущее самой страны. Потеря транзита нашего газа означает потерю 2-2,5 млрд евро ежегодно. Но ведь именно этими деньгами Украина расплачивалась по международным кредитам. Даже если каким-то чудом им удастся реанимировать ГТС, 15 газпромовских млрд куб. м будут означать не более 400 млн евро выручки, в пять-шесть раз меньше привычного для них объема», – рассказал изданию ведущий эксперт Союза российских нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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