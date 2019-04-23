Германии ничего не нужно от Зеленского – лишь бы не мешал «Северному потоку – 2»

В Берлине не знают, чего ожидать от нового президента Украины, но и не особо беспокоятся по этому поводу.

Вместе с тем, Германия надеется, что Зеленский не будет сильно «открывать рот» и возмущаться строительством газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с горечью заявил в комментарии украинским СМИ известный немецкий журналист и давний критик Кремля Борис Райтшустер.

Кроме прочего, Райтшустер известен гневной репликой в адрес Ангелы Меркель, которую журналист обвинил в том, что она «вонзила нож в спину Украины».

«Чего ожидают в Германии? Ощущение, что ничего, к сожалению. В политическом классе, кажется, предпочли бы дальше работать с Порошенко, потому что его знают, в отличие от Зеленского. Но будут нормальные рабочие отношения и с тем, и с другим. С Порошенко продолжение в старом стиле – он практически закрыл глаза или, как минимум, рот на то, что Меркель его «кинула» с «Северным потоком-2», и не только.

Может, некоторые у нас боятся, что Зеленский будет менее молчаливый в этом плане. Но это отнюдь не факт. Никто не знает, как Зеленский будет проявлять себя президентом. Но, кампания показала, насколько Порошенко уже далеко от народа», – сетует критик Путина и опасается, что грандиозные изменения во внутренней политике Украины, обещанные Майданом, так и не свершатся.

«Я глубоко уверен – если это изменение не произойдет – наследие Майдана будет проиграно. Это будет катастрофа для страны, и большая радость для Путина», – приводит слова Райтшустера «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель ответила отказом прилетевшему в Берлин Порошенко на требование остановить «Северный поток – 2».

Как сообщал «Новый День», премьер-министр Украины Владимир Гройсман пошёл в последнюю атаку вслед за Порошенко и назвал газопровод «Северный поток – 2» гибридным оружием России против Европы, обвинив Москву в «намеренном уничтожении газотранспортной системы Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.19

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