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Вторник, 23 апреля 2019, 20:56 мск

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Пашинян объяснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным

Фото: Panorama.am

Владимир Путин воспринимает только прямой и открытый диалог. Любой другой подход к общению с российским президентом, особенно нечестный, – не сработает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой совет избранному президенту Украины дал лидер Армении, пришедший к власти на волне массовых протестов в Ереване.

Пашинян отметил, что как только он перешёл к открытому, «без подвохов», диалогу с российским лидером, то сразу же почувствовал небывалую лёгкость.

Ту же тактику Президент Армении советует избрать и Зеленскому.

«Я не думаю, что ему будет сложно (Зеленскому с Путиным – «НД»)... Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», – убеждён Пашинян.

«Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях», – пояснил армянский лидер и добавил, что сам всегда придерживается такого подхода.

«Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь», – цитирует Пашиняна РБК.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле отказались поздравлять победившего на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня известный немецкий журналист и давний критик Кремля Борис Райтшустер посетовал, что руководству Германии, «к сожалению», ничего не нужно от победившего на выборах Владимира Зеленского – лишь бы не мешал строительству газопровода «Северный поток – 2».

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© 2019, РИА «Новый День»

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