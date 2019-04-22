Кремль не стал поздравлять Зеленского: «Рано, нужны конкретные дела»

В Кремле отказались поздравлять победившего на президентских выборах на Украине шоумена Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о поздравлениях президента страны Владимира Путина Зеленскому и совместной работе. «Судить можно будет по конкретным делам», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков отметил, что в Москве уважительно относятся к выбору украинского народа, однако подчеркнул, что легитимность выборов «была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн украинцам, которые проживают в России».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя победу Зеленского, заявил, что никаких иллюзий на отход от антироссийской риторики у него нет. В то же время он выразил надежду на улучшение отношений между Киевом и Москвой при новом президенте и пожелал Зеленскому здравомыслия.

По итогам второго тура выборов президента Украину победу одержал комик Владимир Зеленский – по числу отданных за него голосов он в три раза опередил действующего главу государства Петра Порошенко. К настоящему времени украинский ЦИК обработал 99,44% протоколов голосования. У Зеленского 73,23%, у Порошенко – 24,44%. Явка избирателей составила 62,07%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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