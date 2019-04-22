Дмитрий Медведев рассказал о надеждах на Зеленского. ЦИК Украины обработал более 95% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,21% протоколов голосования во втором туре президентских выборах, состоявшихся 21 апреля.

Согласно данным ЦИК, комик Владимир Зеленский набрал 73,16% голосов. За действующего президента проголосовали 24,50% украинцев. Явка избирателей составила 62,07%. Петр Порошенко уже признал свое поражение на выборах.

Зеленский опережает Порошенко во всех регионах, кроме Львовской области. Во Львовской области за действующего президента отдали почти вдвое больше голосов, чем за шоумена: 63% против 34%. Меньше же всего за Порошенко проголосовали в Луганской области – там он получил 8%.

В то же время Порошенко стал лидером по итогам голосования на заграничном избирательном округе. После обработки 100% бюллетеней у него 54,73%, у Зеленского – 43,78%. Действующий президент одержал победу в 45 странах, в частности, в США, Великобритании, Канаде, Германии, Нидерландах, Италии, Австрии и др. Комик захватил лидерство в 24 государствах, среди которых Грузия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Польша.

Стоит отметить, что Киев не предоставил право голосования украинцам, находящимся в России и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Победу Зеленского прокомментировал глава правительства России Дмитрий Медведев. Премьер заявил, что не испытывает иллюзий относительно результатов выборов на Украине, но все же полагает, что существует шанс на улучшение взаимоотношений РФ и Украины. Медведев выразил надежду на здравомыслие и честность нового украинского президента. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам премьер-министра России, результат голосования на Украине показал «явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины». Однако, по словам Медведева, у него нет сомнений в том, что новый президент в отношении России «будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании», и «повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения».

«Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, – написал глава российского кабмина, отметив в то же время, что «шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть».

«Что для этого нужно? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», – отметил Медведев. Он пожелал Зеленскому здравомыслия и понимания ценности отношений народов двух стран, которые, по его мнению, «должны быть выше политической конъюнктуры». «Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие» и «решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», заключил Медведев.

Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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