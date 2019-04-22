«Отношения Киева и Москвы не улучшатся – будет даже хуже»: политологи о победе «гламурного русофоба» на Украине

Победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине является самым худшим итогом для России. Такое мнение высказал завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, политого и дипломат Николай Платошкин.

«Дела идут по грузинскому варианту, когда откровенно какой-то русофобский режим меняется на такой же русофобский, но интеллигентно гламурный, – цитирует эксперта НСН. – Не поливая нас грязью постоянно с экранов телевизора, но делая все то же самое». Он полагает, что проголосовавшие за Зеленского украинцы, в том числе и те, кто хорошо относятся к России, совершили ошибку.

Политолог считает, что для России был бы лучшим вариант, при котором Зеленский или Порошенко одержали победу на выборах с небольшим отрывом. В этой ситуации российские власти могли бы не признавать итоги выборов: «Если бы победил с небольшим отрывом Порошенко или тот же самый Зеленский, выборы были бы оспорены в самой Украине. Для нас было бы конечно желательно их не признавать». Политолог обратил внимание на то, что за Зеленского проголосовало более 80% на юго-востоке Украины. «Если мы сейчас эти выборы не признаем, получается, что мы плюнули в душу всем, кто хорошо к нам относится», – отметил он.

Политолог Евгений Минченко после выборов президента Украины не ждет заметных изменений в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, позиционирование Украины как анти-России сохранится при любом президенте. «Зеленский занимает даже более радикальную позицию. Порошенко минских соглашений не выполнял, но говорил, что надо», – указал он в комментарии газете «Ведомости». А Зеленский, продолжает Минченко, «фактически анонсировал отказ от минских соглашений и предложил вообще изменить нормандский формат, убрав из него представителей Донецкой и Луганской народных республик и добавив американцев и представителей Великобритании».

Кроме того, добавил эксперт, Зеленский уже анонсировал информационную войну против России и она, по его мнению, может быть более успешной, чем война Порошенко. «Зеленский – политик другого поколения… у него есть команда креативщиков, кавээнщиков, которые действительно в состоянии производить более интересный продукт. Это будет серьезным вызовом, в том числе и внутриполитическим, для России», – полагает Минченко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует, что украинцы уже через полгода начнут требовать отставки Владимира Зеленского – марионетки олигарха Игоря Коломойского. Последний «отомстил Порошенко, а Порошенко теперь будет мстить Зеленскому и всем его избирателям», полагает он (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»). «Через полгода уже будут требовать его отставки», – предрекает главный либерал-демократ страны.

Жириновский также заявил, что в ближайшие 20-30 лет отношения между Украиной и Россией не улучшатся. По его мнению, «Украину давно полностью переформатировали – её населяют русские, окончательно переделанные в украинцев, и они ненавидят Россию».

Во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшем накануне, по итогам обработки 98,87% бюллетеней избирателей, Зеленский, согласно данным украинского ЦИК, набрал 73,19%, Порошенко – 24,48%. Явка составила 62,07%. Действующий глава государства уже признал свое поражение не выборах. Как ожидается, официальные итоги голосования будут обнародованы до начала мая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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