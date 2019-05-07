В Бундестаге назвали условие для отмены антироссийских санкций

Вице-президент бундестага Томас Опперман по итогам встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым назвал условие отмены введенных в отношении России санкций. Он заявил, что для этого необходима реализация минских договоренностей.

«Я уверен, что есть возможность снять эти санкции на взаимной основе. Но предпосылкой для этого является то, что мы продолжим в «нормандском формате» переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации минских соглашений в интересах обеих сторон, при обеспечении защиты российского меньшинства на Украине и при полном уважении к государственной границе и суверенитету Украины», – цитирует РИА «Новости» слова немецкого парламентария.

«Если мы достигнем такой договоренности, то я вижу возможность для снятия санкций обеими сторонами», – подчеркнул Опперман. Он также отметил, что между ЕС и Россией «существуют значительные общие интересы» и призвал к более тесному сотрудничеству между Евросоюзом и ЕАЭС.

Отметим, что делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Берлин 6 мая. Парламентарии обсуждают с немецкими коллегами актуальные вопросы международной повестки. Страны Запада возлагают ответственность за выполнение «Минска-2» на Россию, увязывая с этим снятие введенных против нее санкций. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что РФ не является стороной конфликта на Украине, в связи с чем не может реализовывать минские соглашения, а выступает в качестве одного из их гарантов.

Как писал «Новый День», в преддверии президентских выборов на Украине штаб кандидата Владимира Зеленского усилил антироссийскую риторику и объявил об отказе от любых переговоров в рамках минских соглашений с представителями народных республик Донбасса. При этом в «команде Зе» назвали власти ЛДНР «боевиками и террористами».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 07.05.19

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