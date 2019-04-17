Путин и Меркель опровергли громкое пиар-заявление Порошенко

Лидеры России и Германии не подтвердили предвыборное хвастовство украинского президента о твёрдых договорённостях с ними по новой встрече в «нормандском формате» в июне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», официальное опровержение из Москвы и Берлина поступило сегодня.

В России на вопрос журналистов о возможной встрече четвёрки ответил сам президент.

«Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет», – цитирует Путина ТАСС.

Немецкий канцлер Ангела Меркель также не ведает о предстоящих переговорах. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Я пока не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков», – заявил Зайберт и добавил от лица канцлера, что «нормандская четвёрка» собирается не по чьей-то отдельной прихоти, а по итогам очередного раунда выполнения минских соглашений.

Ранее действующий, согласно всем опросам, – последние дни президент Порошенко недавно самоуверенно пообещал лично приехать 1 июня на новую встречу в «нормандском формате» в качестве главы «Незалежной».

Порошенко даже утверждал, что на гипотетической встрече добьётся «вывода российских войск из Украины» и решит вопрос о «введении голубых касок ООН в Донбасс».

Симферополь, Валентин Карамазов

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