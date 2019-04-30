МИД Украины призвал Запад расширить все возможные санкции против России за выдачу паспортов в ЛДНР

МИД Украины разразился громким протестом в связи с началом выдачи в упрощённом порядке россиийских паспортов угнетаемым киевским режимом гражданам ЛНР и ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», текст протеста распространила пресс-служба МИД «Незалежной».

При этом украинское внешнеполитическое ведомство традиционно взывает к своим западным спонсорам.

«Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами», – говорится в тексте.

МИД Украины утверждает, что «сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является».

Напомним, Россия уже заявила, что облегчённая процедура принятия в российское гражданство «жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей» не имеет никакого отношения к минским соглашениям.

МИД «Незалежной» заявляет также, что «противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной».

Поэтому, по мнению украинского МИД, граждане ЛДНР якобы навсегда останутся украинцами, а Россия должна немедленно отменить свои решения.

«Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий Донбасса гражданства Украины, определенного Конституцией и украинским законодательством. Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение».

В заключении возмущённого послания МИД Украины вновь озвучил «свой настоятельный призыв усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Позже президент заявил, что у Кремля нет желания создавать проблемы новому украинскому президенту, однако Россия не имеет права наблюдать сложа руки за страданиями народа Донбасса.

На ответную угрозу комика и шоумена начать выдавать украинское гражданство россиянам Владимир Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

В свою очередь, Порошенко, обидевшись на то, что его публично игнорируют в таком важном вопросе, возмутился, но при этом хвастливо заявил, будто «все 140 миллионов» россиян захотят срочно получить гражданство «Незалежной».

Накануне в Ростовской области власти России открыли центр выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.19

Следователи рассказали, почему прекратили искать экс-вице-премьера Крыма. / Жена Зеленского не пускает мужа одного к «агрессору» Путину. / Правительство Украины прислало в главный аэропорт страны карту без Крыма. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»