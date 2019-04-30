Порошенко подбил Зеленского вместе напакостить Путину

Действующий последние дни президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, на которой они сообща выработают безотлагательные антироссийские шаги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко заявил в опубликованном на его странице в Фейсбуке видеообращении.

По словам главного украинского кондитера, они с первым украинским комиком подробно разберут «наглую российскую агрессию» и вместе станут противостоять Кремлю до конца срока президентских полномочий Порошенко.

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины», – объявил Порошенко и добавил, что в оставшиеся недели поможет Зеленскому наладить эффективную антироссийскую политику.

«Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время. Соперничество на выборах осталось в прошлом», – утверждает Порошенко.

По словам украинских экспертов, Порошенко набивается в друзья Зеленскому в надежде избежать уголовного преследования за многочисленные экономические и политические преступления, которые он успел совершить во время своего президентства.

Напомним, недавно Порошенко вмешался в заочный «паспортный диалог» Путина и Зеленского и набросился с критикой на избранного президента за предложение выдавать украинское гражданство всем желающим оппозиционерам россиянам, решившим сбежать в «Незалежную».

Ранее, в ответ на предложение комика и шоумена выдавать украинское гражданство россиянам Владимир Путин отметил, что «это очень хорошо» и, полушутя, призвал в будущем прийти к общему российско-украинскому гражданству.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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