Зеленский предложил на должность главы СБУ владельца квартиры в Крыму

Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов назначить на должность главы Службы безопасности Украины соратника Юлии Тимошенко из партии «Батькивщина» депутата Верховной Рады Владислава Бухарева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

Сообщается также, что Бухарев работает в различных структурах СБУ с 1992 года и является давним приятелем избранного президента.

Кроме того, в декларации депутата о доходах указано, что его жена имеет в собственности 4 квартиры, в том числе в Крыму, несколько автомобилей, земельных участков и загородный коттедж.

В настоящее время председателем Службы безопасности Украины является назначенец Порошенко Василий Грицак.

Напомним, украинские СМИ нашли у супруги Владимира Зеленского Елены квартиру в роскошном крымском жилом комплексе, которую она приобрела у украинского предпринимателя по цене вдвое ниже рыночной.

Как сообщал «Новый День», ранее действующий последние дни президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, на которой они сообща выработают безотлагательные антироссийские шаги.

Недавно, накануне Дня Победы, Зеленский вынудил столетнего ветерана пожать руку нацистской лазутчитце.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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