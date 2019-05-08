Госкомрегистр Крыма: квартира жены украинского президента находится в российском правовом поле

Новая первая леди Украины Елена Зеленская не оформляла свою квартиру в Крыму в российском правовом поле. Об этом заявили в Госкомитете РК по государственной регистрации и кадастру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее стало известно, что Зеленская в 2013 году приобрела пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии. Сейчас квартиры в этом комплексе продаются по цене от 12 до 40 млн рублей.

Продавцы заявляют, что все квартиры оформлены по российским законам. Однако в Госкомрегистре поясняют, что все права собственности, возникшие во время украинского периода Крыма, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Поэтому перерегистрировать квартиру не было и нет необходимости.

Начисляются ли Зеленской платежи за коммунальные услуги и оплачиваются ли эти счета, не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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