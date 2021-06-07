Администрация Зеленского ответила на запрос о квартире жены президента в Крыму

Супруга украинского президента Елена Зеленская не является государственной служащей и владеет квартирой в Ливадии на законных основаниях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе Офиса украинского президента на официальный запрос американской информационной корпорации «Радио Свобода».

Журналисты поинтересовались, на каком основании первая леди Украины вносит коммунальные платежи в финансовые представительства «страны-оккупанта» в Крыму.

«Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или другим субъектом властных полномочий, который формирует государственную политику… Все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014-го года на законных основаниях, имеют справедливое право сохранять её», – приводит перевод текста ответа администрации «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее на Украине разразился скандал, когда стало известно, что Зеленские признали новые порядки в Крыму и стараются им соответствовать: все это время они исправно оплачивают коммунальные счета за свою крымскую недвижимость.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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