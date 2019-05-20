Зеленский задекларировал парковку в Ялте

Президент Украины Владимир Зеленский владеет роскошной недвижимостью в Европе и России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это свидетельствует из его декларации о доходах, которую он обязан был опубликовать, вступая в должность президента.

Зеленский указал всю недвижимость на Украине и за границей, в том числе – в российском Крыму.

Согласно документу, на полуострове украинский президент владеет двумя объектами – квартирой и парковочным местом под автомобиль.

На Украине в собственности Зеленского находятся две квартиры в столице, а также земельный участок и дом в селе Иванковичи по Киевом.

Кроме того, шоумен обладает виллой в Италии, и двумя квартирами, на правах аренды, в Великобритании.

И даже в Грузии у Зеленского имеется в собственности большое количество недостроенных гостиничных номеров.

Семья украинского президента пользуется несколькими роскошными автомобилями и владеет всевозможными ювелирными украшениями, в том числе, золотыми швейцарскими часами.

Президенту Украины принадлежит ряд коммерческих компаний, среди которых, известные – ООО «Стадия Квартал – 95», «Киноквартал» и продюсерский центр «Лига смеха».

Напомним, ранее украинские СМИ нашли у супруги Владимира Зеленского Елены квартиру в роскошном крымском жилом комплексе, которую она приобрела у украинского предпринимателя по цене вдвое ниже рыночной.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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