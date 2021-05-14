Президент Украины платит российским коммунальщикам

Семья президента Украины Владимира Зеленского оплачивает недвижимость в российском Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии. После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Так что вроде бы претензий к президентской чете быть не должно: сами они квартиру в российском правовом поле не оформляли, на территории полуострова с 2014 года не появлялись. Однако выяснилось, что Зеленские признали новые порядки в Крыму и стараются им соответствовать: все это время они исправно оплачивают коммунальные счета за свою крымскую недвижимость, сообщает REN со ссылкой на председателя товарищества собственников жилья, в которое входит ЖК «Император».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 14.05.21

Глава Крыма и экс-губернатор Севастополя стали аутсайдерами соцсетей. / В Крыму за сутки выявлено более 100 новых случаев коронавируса. / Плата за тщеславие: крымчанка «сожгла» 350 тысяч рублей, чтобы сын стал знаменитым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»