Зеленский вынудил столетнего ветерана пожать руку нацистской лазутчитце

Избранный президент Украины Владимир Зеленский устроил пиар-акцию «примирения» советских ветеранов Великой Отечественной войны и пособников немецких нацистов в Галичине.

Акция проиллюстрирована фотографией, на которой бывший советский герой морпех и уроженец Донбасса пожимает руку малолетней связной запрещённой в РФ УПА, орудовавшей против Советской армии на Западной Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение опубликовано в телеграм-канале «Зе! Команда», принадлежащем Зеленскому.

При этом избранный президент не упоминает Великую Отечественную войну и уверяет, что пособники нацистов из УПА воевали с нацистами за Украину.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и кланяемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы», – написал Зеленский.

Пользователи интернета убеждены в том, что 101-летнего советского ветерана обманом втянули в так называемую «акцию примирения», а сам он не знал, с кем «примиряется», полагая, вероятно, что перед ним обычная жительница Западной Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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