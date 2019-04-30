Жена Зеленского не пускает мужа одного к «агрессору» Путину

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что её муж не придёт на двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным без сопровождения западных лидеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сообщила в интервью американскому веб-сайту The Daily Beast, пишущему о скандалах в политике и поп-культуре.

Елена Зеленская объявила российского лидера «агрессором» и подчеркнула, что начинать с ним отношения «с нуля» невозможно.

«Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», – отрезала жена избранного президентом комика и шоумена.

Кроме того, Зеленская похвастала, каким «смелым и независимым» от Коломойского и Порошенко был её муж Владимир, когда они выпускали свою комедийную программу на телеканале украинского олигарха.

«За последние пять лет власти указали, что «игра окончена». Элита президента Порошенко пыталась наказать нас за наши шутки...

У нас был знаменитый скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего политического сценического шоу на своем телеканале 1+1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему по телефону и закричал так громко, что я подумала, что мы никогда больше не будем показывать наши передачи по телевизору», – утверждает жена комика, добавив, что «Владимир никогда не станет чьей-то марионеткой».

Напоследок Зеленская заявила, что они с мужем давно решили предпринять все возможные усилия, «чтобы не превратиться в Россию».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.19

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