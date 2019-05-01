«Фиаско близко»: Зеленского предостерегли от курса Порошенко

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит курс предыдущего руководителя страны Петра Порошенко, это приведет его к фиаско. Свою позицию политик изложил в своем твиттере.

«Хочет идти по пути Порошенко – результат будет такой же, как у Порошенко», – написал Пушков, отметив, что у Зеленского «нет на руках ни одной новой карты». «Курс Порошенко продвинет его только к фиаско», – считает сенатор.

Политик также добавил, что Россия не будет играть в поддавки с Зеленским.

Как сообщал «Новый День», накануне Порошенко договорился с Зеленским о встрече, на которой сообща выработают безотлагательные антироссийские шаги. По словам уходящего президента, они подробно проанализируют «наглую российскую агрессию» и вместе станут противостоять Кремлю до конца срока президентских полномочий Порошенко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.05.19

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