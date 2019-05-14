МИД РФ посоветовал Зеленскому яснее выражать свои мысли

Все последние видеовыступления и текстовые публикации в интернете избранного президента Украины Владимира Зеленского полны взаимоисключающих и далёких от реальности умозаключений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

В МИД РФ особенно обеспокоены тем, что из речей Зеленского решительно невозможно сделать вывод о его политической позиции относительно украино-российских отношений и мирного урегулирования в Донбассе.

«Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины. Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе», – цитируют Карасина «Известия».

Замглавы МИД дал понять, что если новоизбранный президент будет придерживаться прежних антироссийских подходов, то отношения наших стран не выйдут из кризиса. Россия уже чётко высказалась, что готова пройти свою часть пути, однако сейчас всё зависит от позиции Украины.

«Здесь без Киева не обойтись. Однако до сих пор там придерживались принципа «ломать – не строить» и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и её народа, сознательно разрушали всё, что еще хоть как-то связывает Украину с Россией. Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно. В наследство от Петра Порошенко на российском треке ему достаётся тяжелый груз проблем. Каким будет подход Киева к ним, намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград – от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества», – подчеркнул Карасин.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит курс предыдущего руководителя страны Петра Порошенко, это приведет его к фиаско.

«Хочет идти по пути Порошенко – результат будет такой же, как у Порошенко», – написал Пушков, отметив, что у Зеленского «нет на руках ни одной новой карты». «Курс Порошенко продвинет его только к фиаско», – считает сенатор.

Однако позже украинский комик и шоумен сделал громкое антироссийское заявление, утверждая, что у Россиии и Украины нет ничего общего, кроме государственной границы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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