Киев пригрозил войной в Донбассе, если Европа ослабит антироссийские санкции

Снятие санкционного давления на Москву в условиях «паспортного наступления» России на Донбасс полностью освобождает Украину от соблюдения мирных минских договорённостей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на встрече руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран в Брюсселе заявил глава МИД «Незалежной» Павел Климкин.

Резкое заявление Климкина последовало после предложения представителей ведущих европейских государств отказаться от практики бесконечного продления санкций против России.

«Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», – набросился Павел Климкин на европейских коллег.

Глава МИД «Незалежной» заявил, что такой демарш со стороны Киева не является шантажом, а лишь подтверждает право Украины, которая защищает всю Европу от России, действовать подобным решительным образом.

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта, вы пойдете на шаги навстречу России – тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», – отрезал Климкин.

Отметим, что в Европе всё чаще раздаются голоса официальных представителей Италии, Венгрии, Франции, Германии и ряда других стран пересмотреть санкционную политику против РФ в сторону значительного смягчения.

Напомним, в Донбассе на днях начался прием заявлений на оформление российского гражданства.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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