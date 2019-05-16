«Даже грустно»: Украина прощается с Климкиным

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, запомнившийся исключительно эксцентричными антироссийскими заявлениями, находится на своём посту последние дни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с уверенностью пишут украинские блогеры и пользователи соцсетей.

Поводом к таким выводам послужила инициатива внефракционного депутата Верховной Рады Виталия Куприя, котрого связывают с командой Владимира Зеленского.

Сегодня Куприй зарегистрировал в Раде проекты постановлений с обращением украинского парламента к главе государства об освобождении от должностей главы СБУ Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина.

Документы опубликованы на сайте Верховной Рады.

Кроме Полторака и Климкина, другими постановлениями предлагается уволить генпрокурора Юрия Луценко и главу Нацбанка Якова Смолия.

«Климкин, похоже всё. Даже грустно», – иронизируют пользователи и добавляют, что будут скучать «без его выходок».

Другие отмечают, что вчерашний публичный демарш Климкина, отказавшегося ехать на Совет Европы якобы из-за недовольства «соглашательской» позицией ЕС по российскому вопросу, связан на самом деле с тем, что его настоятельно попросили больше не отлучаться из Украины.

Напомним, на днях глава МИД «Незалежной» заявил на встрече руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран в Брюсселе, что снятие санкционного давления на Москву в условиях «паспортного наступления» России на Донбасс полностью освобождает Украину от соблюдения мирных минских договорённостей.

Резкое заявление Климкина последовало после предложения представителей ведущих европейских государств отказаться от практики бесконечного продления санкций против России.

«Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что «Минска» у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы», – набросился Павел Климкин на европейских коллег.

Позже в МИД Франции осадили взбунтовавшегося украинского министра.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.05.19

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