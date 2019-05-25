Климкин напоследок испытал «простое дипломатическое счастье»

Глава МИД Украины Павел Климкин, подавший заявление об отставке, написал радостный «твит» о «победе» над Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так Климкин отреагировал в своём Твиттере на решение Международного трибунала ООН по Морскому праву – по керченскому инциденту вокруг украинских кораблей-нарушителей.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», – пишет глава МИД «Незалежной».

В своей публикации Климкин разместил фото обнимающихся представителей Украины на трибунале и добавил: «А так выглядит простое дипломатическое счастье».

Напомним, сегодня МИД России заявил, что задействование Конвенции ООН по морскому праву для разрешения инцидента с украинскими кораблями-нарушителями в Керченском проливе – исключено.

МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжит придерживаться российского законодательства в этом деле, и предостерёг Украину от непродуманных действий в связи с решением международного трибунала, дабы избежать повторения ситуации.

Ранее трибунал ООН по Морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.19

Источники: Порошенко удаётся сорвать досрочные выборы в Верховную Раду. / Киев признал очевидное: без торговли с Москвой не выжить. / Москва не признаёт решение трибунала ООН по освобождению украинских моряков. Читать дальше

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