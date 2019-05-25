Москва не признаёт решение трибунала ООН по освобождению украинских моряков

МИД России заявил, что задействование Конвенции ООН по морскому праву для разрешения инцидента с украинскими кораблями-нарушителями в Керченском проливе – исключено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в комментарии МИД РФ в ответ на сегодняшний вердикт трибунала ООН.

«Возможность задействования данной конвенции ООН для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена», – сообщает со ссылкой на российское ведомство РИА Новости.

Напомним, трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

Ранее москва отказалась принимать участие в заседании.

Кроме того, МИД РФ заявил, что Москва продолжит придерживаться российского законодательства в этом деле, и предостерёг Украину от непродуманных действий в связи с решением международного трибунала, дабы избежать повторения ситуации.

«Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так и впредь», – говорится в комментарии.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.05.19

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