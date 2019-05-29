Эксперт рассказал о последствиях провокаций Киева в Керченском проливе

Военный эксперт Александр Артамонов предупредил об опасности широкомасштабных боевых действий в случае, если Киев решится на новую провокацию с боевыми кораблями против Крымского моста. Об этом он написал в статье для еженедельника «Звезда».

Он отметил, что речь идет о приобретении администрацией бывшего президента Украины Петра Порошенко у США двух эсминцев проекта Oliver Hazard Perry. По словам Артамонова, применение этих кораблей будет означать начало военных действий, на что Россия может дать «асимметричный ответ».

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну», – пишет Артамонов. Он также добавил, что при строительстве моста через Керченский пролив риск тарана был предусмотрен: чтобы исключить соприкосновение конструкций моста с судами, строители установили так называемые «палы». Кроме того, за обстановкой в районе Крымского моста наблюдает противодиверсионная группа Черноморского флота, напомнил эксперт.

Как писал «Новый День», на днях трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями. Ранее Москва отказалась принимать участие в заседании.

Кроме того, МИД РФ заявил, что Москва продолжит придерживаться российского законодательства в этом деле, и предостерёг Украину от непродуманных действий в связи с решением международного трибунала, дабы избежать повторения ситуации.

«Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так и впредь», – говорится в комментарии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.19

Huawei будет судиться с США из-за внесения в черный список. / Дефолта не будет: МВФ выбьет из Украины всё. / «Ситуация напряженная»: сербская армия движется к косовской границе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»