Украина хочет изменить статус Керченского пролива

Украина будет добиваться для Керченского пролива статуса международного. Об этом заявила замглавы МИД Елена Зеркаль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшний статус пролива закреплен Конвенцией ООН по морскому праву, принятой в 1982 году, и двусторонним соглашением России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

В частности, Конвенция ООН называет проливами, используемыми для международного судоходства, транзитные пути, которыми пользуются суда различных стран. При этом страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих его для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его. Российско-украинское соглашение 2003 года определяет, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами РФ и Украины, поэтому торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

В 2014 году, после присоединения Крыма, МИД России распространил заявление, в котором говорилось, что Россия в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. «Азовское море – внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов», – цитирует документ РБК.

В Киеве обвиняют Россию в спекуляциях статусом Керченского пролива как внутреннего. И заявляют, что придание проливу международного статуса снимет не только этот, но и многие другие вопросы. Однако, по словам Зеркель, разрывать двустороннее соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Киев не собирается, так как это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства. В последнем слушании трибунала по инциденту в Керченском проливе председатель трибунала ссылался на это соглашение, сообщила Зеркель, отметив: соглашение является комплементарным к международной морской конвенции, выполняет свою функцию, и Украина будет исходить при решении вопроса из принципа целесообразности.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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