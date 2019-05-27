Московский суд оставил под стражей всех украинских моряков

Мосгорсуд отклонил последние жалобы адвокатов на меру пресечения для украинских моряков, нарушивших российскую государственную границу в районе Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня рассматривались иски адвокатов последних восьми моряков.

«Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля оставлено без изменения», – цитирует РИА Новости представителя суда.

Таким образом, все 24 моряка-нарушителя остаются под стражей.

Сообщается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Напомним, в субботу трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

Ранее Москва отказалась принимать участие в заседании.

Позже МИД России заявил, что задействование Конвенции ООН по морскому праву для разрешения инцидента с украинскими кораблями-нарушителями в Керченском проливе – исключено.

В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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