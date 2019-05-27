Кремль ответил на требование трибунала об аресте моряков

Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий в беседе с газетой «Ведомости».

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», – подчеркнул он. Речь идет об инциденте, который произошел в конце ноября прошлого года, когда неподалеку от Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. По утверждению российской стороны, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали двигаться, несмотря на требование остановиться. Корабли задержали и отбуксировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали, в настоящее время они находятся в СИЗО в Москве.

Напомним, в ходе заседания в Брюсселе новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс сказал, что Альянс и дальше будет поддерживать Украину. Ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым под контроль Киева. При этом в Кремле подчеркнули, что «такого вопроса существовать не может».

В марте Министерство иностранных дел России в годовщину присоединения Крыма призвало Евросоюз и НАТО не заниматься политиканством и «прислушаться к голосу крымчан».

Крым стал российским регионом после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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