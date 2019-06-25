Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня истекает месячный срок, в течение которого Москва должна была освободить моряков по решению трибунала от 25 мая текущего года.

«Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию», – подчеркнул Песков.

Напомним, ранее МИД России заявил, что задействование Конвенции ООН по морскому праву для разрешения инцидента с украинскими кораблями-нарушителями в Керченском проливе – исключено.

Позже президент РФ Владимир Путин, отвечая 20 мая в ходе прямой линии на поступивший из Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

По словам главы государства, эти вопросы продолжают находиться в поле зрения российских и украинских политиков.

«Этим занимался и Виктор Медведчук… Обсуждаются вопросы о возможности освобождения украинских моряков, задержанных после Керченского инцидента. Данную проблему надо решать в комплексе», – сказал Путин.

«Мы должны подумать о решении судьбы тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся на Украине», – подчеркнул он.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.06.19

В стиле КВН: Зеленский намекнул на продажность Макрона и Меркель. / Украина страшно обиделась и отозвала посла из Совета Европы. / Украинцы никак не хотят вступать в НАТО. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»