Украинским морякам начали предъявлять обвинения – следствие завершено

В России завершилось следствие по «керченскому инциденту», во время которого 24 украинских военнослужащих на трёх кораблях ВМСУ нарушили морскую границу Российской Федерации в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил адвокат арестованных Николай Полозов.

По его словам, окончательные обвинения предъявлены первым восьми морякам.

Сообщается, что моряков-нарушителей обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц).

Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

«У нас следственные действия расписаны до 9 июля», – цитирует Полозова РИА Новости.

Напомним, сегодня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что в России готовы подождать, когда Украина изменит первоначальный отрицательный ответ министра иностранных дел Павла Климкина на предложение Москвы по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИД страны Павла Климкина в том, что он не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД об условиях освобождения украинских моряков.

Как известно, МИД РФ направил в МИД Украины ноту с предложением решить вопрос об освобождении моряков, но в рамках российского законодательства.

Однако МИД Украины ответил отказом и вновь потребовал от России немедленно освободить арестованных, согласно решению морского трибунала ООН. Как позже выяснилось, отказ не был согласован с президентом Зеленским.

Как сообщал «Новый День», в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», – сказал Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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