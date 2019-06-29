Путин прокомментировал вопрос об арестованных украинских моряках

Вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как писал «Новый День», три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.19

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