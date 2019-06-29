российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 29 июня 2019, 14:29 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Путин прокомментировал вопрос об арестованных украинских моряках

Фото: пресс-служба Кремля

Вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. «Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как писал «Новый День», три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.19

«У нас яиц достаточно, а корзин не так уж много»: президент РФ исключил угрозу со стороны Китая. / Депутат Гаврилов, из-за которого начались протесты в Тбилиси, снова засобирался в Грузию. «Я очень хочу туда». / НАТО расширяет границы: военная база альянса появится в Черногории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Путин Владимир

«У нас яиц достаточно, а корзин не так уж много»: президент РФ исключил угрозу со стороны Китая

Путин заверяет Запад, что «очистил» Россию от олигархов

Путин потребовал запретить прятать камеры на дорогах

Путин не устал от президентства

«Не могу простить себе это до сих пор»: Путин рассказал, за что ему стыдно

Путин обещал, что правительство разберется с ценами на авиакеросин

«Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую»: Путин об обороне России

Путин отказался смягчить наказание по наркотической статье УК после дела Голунова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, Крым+Севастополь, Путин Владимир, Украина,

Новости партнеров