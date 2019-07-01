Москва разрешила Киеву исправить первый негативный ответ по украинским морякам

В России готовы подождать, когда Украина изменит первоначальный отрицательный ответ министра иностранных дел Павла Климкина на предложение Москвы по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИД страны Павла Климкина в том, что он не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД об условиях освобождения украинских моряков.

«Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать», – цитирует Карасина РИА Новости.

Как известно, МИД РФ направил в МИД Украины ноту с предложением решить вопрос об освобождении моряков, но в рамках российского законодательства.

Однако МИД Украины ответил отказом и вновь потребовал от России немедленно освободить арестованных, согласно решению морского трибунала ООН. Как позже выяснилось, отказ не был согласован с президентом Зеленским.

Между тем, украинские СМИ сообщили, что Климкин сегодня покидает свой пост. Кроме того, президент Зеленский потребовал наложить на Климкина дисциплинарное взыскание.

Глава МИД Украины Павел Климкин оставался на своём посту исключительно благодаря националистическому большинству Верховной Рады, которое отказывалось утверждать новую кандидатуру, представленную президентом Зеленским.

Как сообщал «Новый День», в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», – сказал Путин .

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.07.19

Губернатор Севастополя демонстрирует динамичное падение. / Опасно: в Крыму закрыли три пляжа. / Песков: Зеленский не готов к встрече с Путиным. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»