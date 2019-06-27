Зеленский прилюдно отругал Климкина на украинском и обратился к Путину на русском

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу МИД страны Павла Климкина в том, что он не согласовал с ним ответ на ноту российского МИД об условиях освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве.

Президент Украины расценил действия Климкина как провокацию против него лично.

«Я как президент узнаю информацию про наши международные шаги Украины из Интернета… Я сейчас говорю про ноту, которую мы получили от РФ относительно возвращения наших моряков. И про ноту – ответ, которую направил МИД.

Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно пану Климкину, я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что пан Климкин не считает необходимым обговаривать такие вопросы с президентом Украины.

Мне говорят мои помощники, специалисты, дипломаты, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я лично, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины как от государства, когда это – компетенция президента.

Я понимаю, что есть решение Международного трибунала. Вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право есть, решение есть, моряков – нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за любую возможность, чтобы вернуть хлопцев домой…

Я предлагаю сейчас МИДу, пану министру направить ноту родителям моряков. Я думаю, им будет интересно это услышать, прочитать, согласно праву, согласно всех законов и виртуозных речей дипломатии», – возмутился Зеленский.

В конце отповеди Павлу Климкину Зеленский напрямую, на русском языке, обратился к президенту РФ Владимиру Путину: «Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети – верните детей родителям».

Напомним, в Москве не раз заявляли, что решение по украинским морякам будет принято после всех судебных процедур, предусмотренных российскими законами.

Вместе с тем, вчера МИД РФ направил в МИД Украины ноту с предложением решить вопрос об освобождении моряков, но в рамках российского законодательства.

Однако МИД Украины ответил отказом и вновь потребовал от России немедленно освободить арестованных, согласно решению морского трибунала ООН. Как теперь выяснилось, отказ не был согласован с президентом Зеленским.

«Требуем от России без каких-либо дальнейших условий выполнить Решение Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков… МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в Решении кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей», – говорилось во вчерашнем заявлении ведомства Климкина.

Ранее в Москве заявляли, что трибунал ООН не вправе решать вопросы, связанные с этим делом.

Как известно, глава МИД Украины Павел Климкин остаётся на своём посту исключительно благодаря националистическому большинству Верховной Рады, которое отказывается утверждать новую кандидатуру, представленную президентом Зеленским.

Зеленский отчитывает Климкина и обращается к Путину

Симферополь, Иван Капустин

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